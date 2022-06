Pentathlon Moderno, World Cup 2022: Giorgio Malan conquista il bronzo ad Ankara (Di sabato 11 giugno 2022) Giorgio Malan fa ritorno in Coppa del Mondo di Pentathlon Moderno e sale subito sul podio. Il talento delle Fiamme Azzurre, frenato da problemi fisici ad inizio stagione, ha brillato in quel di Ankara (Turchia), sede della quarta tappa di World Cup. Sotto la pioggia battente, Malan ha sfiorato la vittoria, concludendo con 1501 punti e conquistando la medaglia di bronzo. Meglio di lui hanno fatto solamente Joseph Chong (1503) e Csaba Bohm (1502). Nona piazza invece per l’altro azzurro Giuseppe Mattia Parisi (1471). “Sono molto contento. Non me l’aspettavo visto che è reduce da mesi complicati. Ammetto che non ho la mia forma fisica solita, ma forse proprio queste basse aspettative mi hanno consentito di giocarmi bene le mie carte. Per ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022)fa ritorno in Coppa del Mondo die sale subito sul podio. Il talento delle Fiamme Azzurre, frenato da problemi fisici ad inizio stagione, ha brillato in quel di(Turchia), sede della quarta tappa diCup. Sotto la pioggia battente,ha sfiorato la vittoria, concludendo con 1501 punti endo la medaglia di. Meglio di lui hanno fatto solamente Joseph Chong (1503) e Csaba Bohm (1502). Nona piazza invece per l’altro azzurro Giuseppe Mattia Parisi (1471). “Sono molto contento. Non me l’aspettavo visto che è reduce da mesi complicati. Ammetto che non ho la mia forma fisica solita, ma forse proprio queste basse aspettative mi hanno consentito di giocarmi bene le mie carte. Per ...

