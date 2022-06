Papa a pellegrini Macerata - Loreto | chiedete la grazia della pace

(Di sabato 11 giugno 2022) "alla Madonna la, impariamo a vivere inche questa guerra finisca e che il popolo ucraino non soffra più, vi accompagno con questo pensiero e questa petizione ...

sono arrivati ieri alle 6.20 sul sagrato della basilica lauretana dopo 30 chilometri ... è stata recitata da tutti, ad alta voce, la Consacrazione al cuore di Maria diFrancesco. ...... dove si trovano le sue spoglie mortali, è meta ogni anno di milioni diprovenienti da ... Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dalGregorio IX. La grande Basilica a lui ...L'obiettivo: «Riaccendere la fede dopo la celebrazione della confermazione». Il mandato del cardinale Gambetti: «Andate di corsa per le strade del mondo ad annunciare il Vangelo» ...In tantissimi sono arrivati a Loreto ieri mattina all’alba in pellegrinaggio da Macerata. "È stato bello accogliere nuovamente dal vivo il pellegrinaggio che dopo i due anni di pandemia ha ripreso il ...