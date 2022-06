Nba, Playoff 2022: calendario e risultati di tutte le partite (Di sabato 11 giugno 2022) Il calendario con i risultati di tutte le partite dei Playoff 2022 di Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti i risultati aggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEI Playoff NBA FINALS GARA-1 Venerdì 3 giugno Ore 03:00 – Golden State Warriors – Boston Celtics 108-120 GARA-2 Lunedì 6 giugno Ore 02:00 – Golden State Warriors – Boston Celtics 107-88 GARA-3 Giovedì 9 giugno Ore 03:00 – Boston Celtics – Golden State Warriors 116-100 GARA-4 Sabato 11 giugno Ore 03:00 – Boston Celtics – Golden State ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ilcon idiledeidi Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti iaggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEINBA FINALS GARA-1 Venerdì 3 giugno Ore 03:00 – Golden State Warriors – Boston Celtics 108-120 GARA-2 Lunedì 6 giugno Ore 02:00 – Golden State Warriors – Boston Celtics 107-88 GARA-3 Giovedì 9 giugno Ore 03:00 – Boston Celtics – Golden State Warriors 116-100 GARA-4 Sabato 11 giugno Ore 03:00 – Boston Celtics – Golden State ...

