Napoli, 15enne ucraino fuggito dalla guerra lavora in nero in un cantiere edile: la scoperta dei carabinieri durante un controllo (Di sabato 11 giugno 2022) È arrivato in Italia da solo con la mamma, fuggendo dalla guerra in Ucraina. Una volta qui, però, non ha trovato un banco di scuola ad attenderlo bensì un lavoro in nero, come operaio in un cantiere edile. È quanto successo ad un ragazzino ucraino di 15 anni: la scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, nel corso di controlli straordinari nell'ambito della campagna "bonus edilizia 110" per contrastare la manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ragazzino era impiegato in un cantiere di Casoria, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile

