LIVE Turchi-Riakporhe, Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: tra poco il via del match! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03 Vince Lauren Price l’incontro. Ora è tempo del main event. 23.00 Tra poco il verdetto dell’incontro tra Price e Valgerdur. 22.56 Inizia la fase finale del riscaldamento tra Riakporhe e Fabio Turchi. 22.50 Sul ring in questo momento ci sono Price vs Valgerdur. Per il match dell’azzurro Turchi ci vorrà ancora un po’. 22.25 Zak Chelli vince il match contro Germaine Brown. Nuovo campione BBBofC English Super Middleweight. 22.00 Si sono disputati fino a questo momento questi incontri: Chris Kongo vs Sebastian Formella: Vittoria per Kongo. Viddal Riley vs Jone Volau: vittoria per ko da parte di Riley. 21.55 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Turchi-Riakporhe Buonasera e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03 Vince Lauren Price l’incontro. Ora è tempo del main event. 23.00 Trail verdetto dell’incontro tra Price e Valgerdur. 22.56 Inizia la fase finale del riscaldamento trae Fabio. 22.50 Sul ring in questo momento ci sono Price vs Valgerdur. Per il match dell’azzurroci vorrà ancora un po’. 22.25 Zak Chelli vince il match contro Germaine Brown. Nuovo campione BBBofC English Super Middleweight. 22.00 Si sono disputati fino a questo momento questi incontri: Chris Kongo vs Sebastian Formella: Vittoria per Kongo. Viddal Riley vs Jone Volau: vittoria per ko da parte di Riley. 21.55 Buonasera e benvenuti alladiBuonasera e ...

