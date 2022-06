LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: Rea guida il gruppo su Bautista e Razgatl?o?lu (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -15 Non passa l’iberico di Ducati che sta studiando l’avversario. Che gara tra i primi due. -16 Rea mantiene il primato su Bautista che sembra nettamente superiore in questa fase. -17 Caduta per Oettl alla ‘Quercia’, non ci sono conseguenze per il centauro di Ducati. Rea deve difendersi da Bautista che è già nella scia del rivale. -17 Bassani si avvicina a Razgatl?o?lu per la terza posizione. Rea, invece, porta a 4 i decimi di scarto su Bautista. -18 Bautista al ‘Tramonto’! Bellissimo sorpasso per l’iberico che passa secondo su Razgatl?o?lu. Rea mantiene il primato. -18 Rea resta in vetta al gruppo e tenta di allungare su Razgatl?o?lu. Bautista tenta di restare agganciato ai due protagonisti del Mondiale 2022. -19 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 Non passa l’iberico di Ducati che sta studiando l’avversario. Che gara tra i primi due. -16 Rea mantiene il primato suche sembra nettamente superiore in questa fase. -17 Caduta per Oettl alla ‘Quercia’, non ci sono conseguenze per il centauro di Ducati. Rea deve difendersi dache è già nella scia del rivale. -17 Bassani si avvicina a Razgatl?o?lu per la terza posizione. Rea, invece, porta a 4 i decimi di scarto su. -18al ‘Tramonto’! Bellissimo sorpasso per l’iberico che passa secondo su Razgatl?o?lu. Rea mantiene il primato. -18 Rea resta in vetta ale tenta di allungare su Razgatl?o?lu.tenta di restare agganciato ai due protagonisti del Mondiale. -19 ...

