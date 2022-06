LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Ferrari all’attacco con Leclerc in vetta alla FP3! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 13.48 Arriva Verstappen che ottiene il record nel primo settore, ma non riesce a portarsi davanti a Leclerc, rimanendo in seconda posizione a 0.139. 13.45 Perez fa un terzo settore pauroso (25.046), sfruttando la scia di Ricciardo, ed è secondo a 0.372 da Leclerc. Sainz 3° a 0.487, mentre Verstappen è rientrato ai box. 13.44 VOLANO LE Ferrari! 1:43.514 per Leclerc a precedere di 0.487 Sainz. Ora è il turno di Red Bull per vedere se ci sarà una risposta: Perez è terzo a 0.902. 13.43 Si rilanciano le Ferrari! 13.41 Arriva Verstappen che si porta in seconda posizione a 0.052 da Perez. Uno-due Red Bull. 13.40 Gasly sfrutta molto bene la scia e si porta a 1.091 dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 13.48 Arriva Verstappen che ottiene il record nel primo settore, ma non riesce a portarsi davanti a, rimanendo in seconda posizione a 0.139. 13.45 Perez fa un terzo settore pauroso (25.046), sfruttando la scia di Ricciardo, ed è secondo a 0.372 da. Sainz 3° a 0.487, mentre Verstappen è rientrato ai box. 13.44 VOLANO LE! 1:43.514 pera precedere di 0.487 Sainz. Ora è il turno di Red Bull per vedere se ci sarà una risposta: Perez è terzo a 0.902. 13.43 Si rilanciano le! 13.41 Arriva Verstappen che si porta in seconda posizione a 0.052 da Perez. Uno-due Red Bull. 13.40 Gasly sfrutta molto bene la scia e si porta a 1.091 d...

