“La mia faccia paralizzata a metà”. L’annuncio choc del cantante: svelata la sua malattia (Di sabato 11 giugno 2022) Preoccupazione ai massimi livelli per Justin Bieber e la malattia. Il popolare cantante, famoso in tutto il mondo, sta vivendo momenti e giorni da incubo. Già alcuni giorni fa aveva annunciato di non potersi esibire a causa di una problematica fisica che lo stava attanagliando impedendogli di essere in forma. Ora, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’artista ha deciso di spiegare nei dettagli di cosa sta soffrendo e la situazione è decisamente molto seria. Di Justin Bieber e della malattia se n’era parlato dunque solamente pochissimo tempo fa. Ma si era ipotizzato qualcosa di diverso. Infatti, alcuni fan sospettavano che ci fosse stato il riacutizzarsi del morbo di Lyme, che già negli anni passati l’aveva colpito. Infatti nel 2020 la popstar ammise di essere affetto da quel tipo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Preoccupazione ai massimi livelli per Justin Bieber e la. Il popolare, famoso in tutto il mondo, sta vivendo momenti e giorni da incubo. Già alcuni giorni fa aveva annunciato di non potersi esibire a causa di una problematica fisica che lo stava attanagliando impedendogli di essere in forma. Ora, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’artista ha deciso di spiegare nei dettagli di cosa sta soffrendo e la situazione è decisamente molto seria. Di Justin Bieber e dellase n’era parlato dunque solamente pochissimo tempo fa. Ma si era ipotizzato qualcosa di diverso. Infatti, alcuni fan sospettavano che ci fosse stato il riacutizzarsi del morbo di Lyme, che già negli anni passati l’aveva colpito. Infatti nel 2020 la popstar ammise di essere affetto da quel tipo di ...

