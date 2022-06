Justin Bieber su Instagram: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, metà volto è paralizzato” (Di sabato 11 giugno 2022) Justin Bieber cancella una serie di concerti in seguito a un virus che gli ha causato la paralisi di metà del viso. La popstar 28enne su Instagram racconta di avere la sindrome di Ramsay Hunt e mostra, in un video di tre minuti, la sua impossibilità a muovere i muscoli facciali. Justin Bieber (28 anni) su Instagram racconta di avere la sindrome di Ramsay Hunt e mostra, in un video di tre minuti, la sua impossibilità a muovere i muscoli facciali“È una forma di virus che attacca il nervo dell’orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi del mio viso. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato (il destro,ndr) del viso“, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022)cancella una serie di concerti in seguito a un virus che gli ha causato la paralisi didel viso. La popstar 28enne suracconta di avere ladie mostra, in un video di tre minuti, la sua impossibilità a muovere i muscoli facciali.(28 anni) suracconta di avere ladie mostra, in un video di tre minuti, la sua impossibilità a muovere i muscoli facciali“È una forma di virus che attacca il nervo dell’orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi del mio viso. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato (il destro,ndr) del viso“, ...

