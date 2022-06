Home working e auto elettriche per una città più pulita

Leggi su fmag

(Di sabato 11 giugno 2022) Trasformando solo l’1% dei veicoli più inquinanti in elettrici si avrebbe una riduzione delle emissioni nei nostri centri urbani pari a quella ottenuta convertendo in elettrico il 10% di veicoli scelti casualmente. La ricerca, pubblicata su Nature Sustainability, è stata condotta dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del CNR in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria informatica,matica e gestionale (Diag) dell’Università “Sapienza” di Roma. I ricercatori hanno condotto le rilevazioni a Roma, Firenze e Londra e hanno tirato fuori una serie di indicatori emblematici. Sembra un gioco di percentuali, ma in realtà offre una serie di valutazioni che permetterebbero dei primi interventi di transizione mirati per avere già un notevole impatto sulla qualità dell’aria e dell’ambiente nelle nostre. Un esempio: il 10% ...