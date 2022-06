**Governo: Draghi in Israele, lunedì da Herzog, martedì bilaterale con Bennett** (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Mentre i riflettori dei Palazzi romani saranno accesi sui risultati di una tornata elettorale che vede quasi mille Comuni al voto, il premier Mario Draghi volerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio. Non la prima della vita, perché Draghi in Israele è già stato in passato, da presidente della Bce. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata, e ora il 'whatever it takes' non guarda più all'euro ma alla tenuta di un sistema fiaccato prima dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina che ha sconvolto gli equilibri del pianeta, generando un'emergenza energetica che ha portato tutti, Italia compresa, a rivoluzionare in tempi strettissimi le fonti di approvviggionamento, tentando di recidere il cordone ombelicale da Mosca divenuto d'un tratto insostenibile. Nella ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Mentre i riflettori dei Palazzi romani saranno accesi sui risultati di una tornata elettorale che vede quasi mille Comuni al voto, il premier Mariovolerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio. Non la prima della vita, perchéinè già stato in passato, da presidente della Bce. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata, e ora il 'whatever it takes' non guarda più all'euro ma alla tenuta di un sistema fiaccato prima dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina che ha sconvolto gli equilibri del pianeta, generando un'emergenza energetica che ha portato tutti, Italia compresa, a rivoluzionare in tempi strettissimi le fonti di approvviggionamento, tentando di recidere il cordone ombelicale da Mosca divenuto d'un tratto insostenibile. Nella ...

Pubblicità

marcotravaglio : Si temeva che, una volta desecretato, il dossier sui presunti “putiniani d’Italia” avrebbe screditato o i Servizi s… - fattoquotidiano : L'allarme sul gas: il governo si prepara, Draghi allerta i prefetti: prima toccherà a case e negozi, poi all’indust… - ricpuglisi : È impossibile non notare come la politica economica del governo Draghi si sia spostata -per ragioni esterne e per r… - Marco_Zum : RT @Marco_Zum: #controcorrente ma questo attuale governo non fa i nostri interessi ???? Anzi fa gli interessi di altri ?? ne credo che la volp… - Marco_Zum : #controcorrente ma questo attuale governo non fa i nostri interessi ???? Anzi fa gli interessi di altri ?? ne credo ch… -