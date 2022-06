Farmacie bergamasche | maxi raccolta per bimbi ucraini | servono latte | pannolini | sapone e tanto altro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 giugno 2022) Da lunedì 13 giugno e fino a domenica 26 giugno parte nellela campagna straordinaria “Peace in Ukraine-Bergamo for Children”: unadi beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia destinati alla popolazione ucraina. Gli esercizi aderenti esporranno la locandina dell’iniziativa (nell’immagine qui sotto, ndr) e un apposito contenitore.

La campagna è il frutto di un’intesa siglata dalla Provincia di Bergamo con Ordine dei farmacisti di Bergamo, Federfarma Bergamo, Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Lombardia e Cooperativa Esercenti farmacia SCRL – CEF. Questa la lista dei beni che si potranno donare:per bambini diverse età,per bambini taglie assortite, pannoloni per adulti, salviette umidificate, ...