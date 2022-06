Elicottero scomparso | nessun superstite nell’incidente sul monte Cusna | trovati tutti i 7 cadaveri

(Di sabato 11 giugno 2022) Non ci sono superstiti dell’incidente dell’lo scorso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano. Dopo due giorni di ricerche, i soccorritori hanno ritrovato idii passeggeri a bordo del velivolo, prima individuando un gruppo di cinque e poi altri due, come ha confermato la procura di Modena. L’si sarebbe schiantato sulvicino al greto del torrente Lama, al passo degli Scaloni, a 1.922 metri d’altitudine, a circa due chilometri dal rifugio Segheria. Cosa è successo Giovedì 9 giugno unAugusta Koala con 7 persone a bordo (il pilota italiano Corrado Lavorin, 4 manager turchi e 2 imprenditori libanesi) è sparito mentre sorvolava gli Appennini tra Modena e Lucca. ...

Pubblicità

Dondolino72 : RT @ilpost: Sull’Appennino reggiano sono stati trovati i resti dell’elicottero scomparso giovedì - ilmeteoit : #Elicottero scomparso in appennino: è appena stato ritrovato, ci sono 5 morti e 2 dispersi; la situazione - Dondolino72 : RT @PCagnan: ++ Si stanno concentrando sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, le operazioni di ricerche dell'elicottero scomparso g… - ilcirotano : Ritrovati i sette corpi e i resti dell'elicottero scomparso - - RaiNews : Anche gli ultimi due dispersi che si trovavano a bordo dell'elicottero scomparso da giovedì mattina sono stati ritr… -

Cosa è successo Sono state ritrovate morte nell'area del Monte Cusna, in Emilia Romagna, cinque persone che erano a bordo dell'giovedì. Lo ha confermato su Facebook il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricordando che all'appello ne mancano ancora due . Non si sa ancora di chi si tratti: ...Leggi ancheprivato con 7 persone a bordo sull'Appennino tosco - emiliano L'dai radar dopo essere decollato in tarda mattinata da Lucca. A bordo il pilota ...MONTE CUSNA. Si stanno concentrando sul monte Cusna, nell'Appennino reggiano, le operazioni di ricerca dell'elicottero scomparso giovedì mattina con 7 passeggeri a bordo (QUI LA NOTIZIA). In questa ar ...Un cratere e detriti metallici avvistati questa mattina da un escursionista e un elicottero della Guardia di Finanza tra il rifugio Battisti e la località Segheria. VENTASSO. Sul posto già EliPavullo, ...