Edilizia green, appuntamento a Milano con GBC Condomini (Di sabato 11 giugno 2022) appuntamento il 17 giugno con GBC Condomini, il nuovo protocollo per la riqualificazione, l'esercizio e la manutenzione degli edifici di green Building Italia. Una data che vuole cambiare l'approccio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022)il 17 giugno con GBC, il nuovo protocollo per la riqualificazione, l'esercizio e la manutenzione degli edifici diBuilding Italia. Una data che vuole cambiare l'approccio ...

Pubblicità

Affaritaliani : Edilizia green, appuntamento a Milano con GBC Condomini - Euro_comunica : GBC Condomini, la sfida dell’edilizia sostenibile - IntecoSrl : Al via i lavori per rimozione e smaltimento #amianto di questo #etto che di #green non ha proprio niente. #eternit… - TamCarTam : RT @cominif: @portaluppiluigi anche nell'edilizia probabilmente. il nuovo must sono le pompe di calore e il no gas. io sono perplesso dato… - cominif : @portaluppiluigi anche nell'edilizia probabilmente. il nuovo must sono le pompe di calore e il no gas. io sono perp… -