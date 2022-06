CdM - Ecco perchè Koulibaly può restare al Napoli (Di sabato 11 giugno 2022) Koulibaly può restare: il Barcellona non ha soldi, Chelsea e Tottenham vanno sui giovani Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato l'eventuale partenza di Kalidou Koulibaly dal Napoli: "Si parte dal Barcellona che è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40mln. Discorso diverso in Premier, col Chelsea che deve sostituire Rudiger e Christensen ma sembra proiettato su profili più giovani come Koundè del Siviglia. Il Tottenham ha come priorirtà Bastoni o a Pau Torres e potrebbe bussare alla porta del Napoli solo successivamente. Se non dovesse esserci la proposta giusta, lo scenario più concreto è la permanenza a scadenza di contratto (ha rifiutato la proposta di 4,5mnln con bonus del ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 giugno 2022)può: il Barcellona non ha soldi, Chelsea e Tottenham vanno sui giovani Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato l'eventuale partenza di Kalidoudal: "Si parte dal Barcellona che è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare ilcon una proposta di 40mln. Discorso diverso in Premier, col Chelsea che deve sostituire Rudiger e Christensen ma sembra proiettato su profili più giovani come Koundè del Siviglia. Il Tottenham ha come priorirtà Bastoni o a Pau Torres e potrebbe bussare alla porta delsolo successivamente. Se non dovesse esserci la proposta giusta, lo scenario più concreto è la permanenza a scadenza di contratto (ha rifiutato la proposta di 4,5mnln con bonus del ...

