Camper in caduta libera: ascolti sempre più bassi, così non va (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo una settimana di messa in onda è tempo di bilanci, anche per Camper. Con una premessa: molto bene l’idea di dare al mattino di Rai 1 qualcosa di nuovo e non le solite repliche. Poi però bisogna anche mettere insieme le idee, che non mancano, e dare una logica a tutto. Bene la leggerezza, bene le risate, bene anche la voglia di dare spazio nei programmi estivi a volti meno conosciuti per il pubblico di Rai 1. Ma serve una logica, servono dei testi, serve un ordine e una linea da seguire. Gestire il caos di idee, cosa che succede anche in altri programmi Rai, è possibile, ma solo se hai almeno 30 anni di carriera televisiva sulle spalle. Il risultato è che Camper, partito abbastanza bene anche grazie all’affetto del pubblico per la fascia del mezzogiorno e per Antonella Clerici, che ha lasciato la rete su ottimi numeri, ha perso ogni giorno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo una settimana di messa in onda è tempo di bilanci, anche per. Con una premessa: molto bene l’idea di dare al mattino di Rai 1 qualcosa di nuovo e non le solite repliche. Poi però bisogna anche mettere insieme le idee, che non mancano, e dare una logica a tutto. Bene la leggerezza, bene le risate, bene anche la voglia di dare spazio nei programmi estivi a volti meno conosciuti per il pubblico di Rai 1. Ma serve una logica, servono dei testi, serve un ordine e una linea da seguire. Gestire il caos di idee, cosa che succede anche in altri programmi Rai, è possibile, ma solo se hai almeno 30 anni di carriera televisiva sulle spalle. Il risultato è che, partito abbastanza bene anche grazie all’affetto del pubblico per la fascia del mezzogiorno e per Antonella Clerici, che ha lasciato la rete su ottimi numeri, ha perso ogni giorno ...

Pubblicità

95_addicted : RT @MasterAb88: In caduta libera #camper al 12,8%, annientato da #Forum (19,8%). Mezzogiorno catastrofico per Rai1 Al pomeriggio, #seisor… - MasterAb88 : In caduta libera #camper al 12,8%, annientato da #Forum (19,8%). Mezzogiorno catastrofico per Rai1 Al pomeriggio,… - OglioPaola : @valegrande73 ?? io uguale qualche anno fa in Sardegna in camper 2 gg caduta sbucciatura ginocchio( ho cicatrice) vi… -