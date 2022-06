(Di sabato 11 giugno 2022)dei Carabinieri diinedile, attività sospesa per l’impiego di personale in. I militari dell’arma, durante un controllo straordinario nell’ambito della campagna “bonus edilizia 110” per contrastare manodopera ine garantire sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno scoperto che gran parte del personale lavorava senza contratto.in unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Teleclubitalia.it

Il giovane li aveva nascosti in villa comunale a, ai piedi di un albero. I militari stanno indagando per accertare i motivi della lite. Bisogna anche capire perché il giovane avesse nascosto ...Il museo CAM si trova a, cittadina dell'hinterland napoletano. La struttura, nel lanciare l'evento parla di arte e stimolazione dei sensi. Si tratta di nuove forme di fruizione estetica che ... Blitz a Casoria, a 15 anni scappa dall’Ucraina e finisce a lavorare in nero in un cantiere per il Superbonus Saviano.Questa mattina a Saviano i carabinieri della locale stazione guidato dal maresciallo Michele Fusco insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Nola hanno arrestato per riciclag ...“Annusa Valentina Nappi“. Come è possibile leggere nella presentazione dell’evento, infatti, Valentina Nappi “si offre all’esperienza olfattiva del pubblico. Lo scopo dell’iniziativa di Valentina Napp ...