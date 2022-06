Beach volley, Mondiale Roma 2022. Debutto in scioltezza per Nicolai/Cottafava! Rossi/Carambula concedono il bis (Di sabato 11 giugno 2022) Niente miracoli stasera per l’Italia del Beach volley che continua a viaggiare a velocità spedita anche nella seconda giornata del Mondiale Romano. L’Italia chiude la seconda sessione di partite con un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte e con la certezza di portare quasi tutte le coppie alla fase ad eliminazione diretta: un risultato tutt’altro che scontato alla viglia del Mondiale. Debutto con pochi sussulti per la coppia più attesa in campo maschile, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che tornavano in campo sei giorni dopo il trionfo di Jurmala per affrontare i colombiani Murray/Rivas. Primo set senza storia con gli azzurri dominanti fin dalle prime battute e la vittoria con il punteggio di 21-12 per Nicolai/Cottafava che, nel secondo set, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Niente miracoli stasera per l’Italia delche continua a viaggiare a velocità spedita anche nella seconda giornata delno. L’Italia chiude la seconda sessione di partite con un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte e con la certezza di portare quasi tutte le coppie alla fase ad eliminazione diretta: un risultato tutt’altro che scontato alla viglia delcon pochi sussulti per la coppia più attesa in campo maschile, Paoloe Samuele Cottafava che tornavano in campo sei giorni dopo il trionfo di Jurmala per affrontare i colombiani Murray/Rivas. Primo set senza storia con gli azzurri dominanti fin dalle prime battute e la vittoria con il punteggio di 21-12 per/Cottafava che, nel secondo set, ...

