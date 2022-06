Aveva in casa una penna pistola, 35enne arrestato dai carabinieri (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco un 35enne incensurato di Sant’Antonio Abate (Napoli). Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri della locale stazione hanno trovato una penna pistola cal 38 special. Un’arma artigianale senza matricola in grado di sparare anche cartucce cal. 8 a pallini. Dieci i proiettili di questo calibro rinvenuti. L’arma è in grado di uccidere, specie a breve distanza. Il 35enne è stato sottoposto ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco unincensurato di Sant’Antonio Abate (Napoli). Durante una perquisizione nella sua abitazione idella locale stazione hanno trovato unacal 38 special. Un’arma artigianale senza matricola in grado di sparare anche cartucce cal. 8 a pallini. Dieci i proiettili di questo calibro rinvenuti. L’arma è in grado di uccidere, specie a breve distanza. Ilè stato sottoposto ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

