Atp Stoccarda 2022: Berrettini doma Otte in due set e vola in finale in Germania (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini ha eliminato Oscar Otte attraverso il risultato di 7-6(7), 7-6(5) e Ottenuto l'accesso in finale all'Atp 250 di Stoccarda 2022. Prestazione autorevole dell'azzurro nel match di riferimento, insidioso per l'interezza del suo svolgimento, considerando le qualità offensive rilevanti dell'estroso avversario teutonico. Il padrone di casa tedesco, infatti, ha variato molto sia al servizio che da fondocampo, proponendo diverse soluzioni interessanti e concedendo ridOtte chance di poter incidere all'opponente italiano. Otte ha anche mostrato un ottimo tocco nei pressi della rete, seppur con alcuni errori di troppo talvolta, peccando soltanto in un aspetto: la solidità mentale. Nei momenti determinanti del confronto, infatti, ...

