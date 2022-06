Andrea Bocelli si commuove tra le Mura di Gerusalemme

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 giugno 2022)la Bella. Così viene definita questa straordinaria città in un passo del Talmud (Kiddushìn 49b) eriesce sempre a stupire, per la sua storia e per le scoperte di ogni tipologia che emergono dalle sue pietre o dai luoghi più nascosti. Da un luogo di grande fascino, le grotte di Qumran, sono emersi gli ormai leggendari Rotoli del Mar Morto, in parte conservati all’interno dello Shrine of Book di, il Museo del Tempio del Libro. Proprio limitatamente a questa eccellenza, i Rotoli di Qumran appunto, la Biblioteca Nazionale di Israele ha pubblcato, in occasione della festa di Shavuot dello scrorso 4 giugno, una serie di videoclip dalla sua collezione giudaica rinomata a livello mondiale. Estremamente delicati, i rotoli della Torah non sono generalmente disponibili per la visione pubblica e sono stati ...