24 Ore di Le Mans 2022 | a 16 anni | Pierson è il più giovane pilota della competizione

(Di sabato 11 giugno 2022) L’edizione24 Ore di Levede segnare un nuovo record. A 16, 3 mesi e 25 giorni, infatti, l’americano Joshuadiventa il piùa prendere parte alla storica, scendendo in pista poco prima delle 18 al volante dell’Oreca N con il resto dell’equipaggio composto dai più esperti britci Alexander Lynn e Oliver Jarvis. “Partecipare a questo evento e far partestoria in cosìetà è qualcosa di speciale, ma penso di essere pronto”, aveva spiegato, che aveva cominciato a correre coi kart a soli due, e che vanta già due vittorie nella Asian LeSeries e una alle 1000 Miglia ...

Buon pomeriggio cari fan di Autosprint e ben trovati in questo live blog lungo 24per seguire la maratona di Le. La prima ora della gara più dura e affascinante del mondo, giunta alla sua ...Ciò ha permesso agli appassionati di sport motoristici di assistere all'inizio della 24di Lesenza perdere nessuna azione in F1 . Quando le qualifiche sono iniziate, tutti sono scesi in ...Appuntamento da non perdere oggi con la 90ma edizione della 24 Ore Le Mans. La gara più importante al mondo sta per partire, manca sempre meno al via della terza tappa del FIA World Endurance Champion ...L’edizione 2022 della 24 Ore di Le Mans vede segnare un nuovo record. A 16 anni, 3 mesi e 25 giorni, infatti, Josh Pierson diventa il più giovane pilota a prendere parte alla storica competizione, sce ...