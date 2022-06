Von der Leyen | piano Marshall per Kiev E Mattarella spinge l' Ucraina in Europa

(Di venerdì 10 giugno 2022) La presidente della Commissione: "Investire milioni e milioni". Il capo dello Stato accelera: "Iniziativa veloce come per il Covid"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Ricostruiremo l'Ucraina, è nostro dovere' #ucraina #guerra #russia #kiev #putin #zelensky… - LaStampa : New European Bauhaus, un’onda di creatività in Europa: von der Leyen al Maxxi, “Guardiamo al futuro partendo dal ba… - Chantaltomas : Mi si accappona la pelle...alla fine quello che volevano i fondi del pnrr...non potevano essere gestiti da gente no… - VarricchioMauro : RT @MinistroEconom1: Von Der Leyen: 'ricostruiremo l'Ucraina'. E resusciteranno i morti. -

... facendo segnare ancora una battuta d'arresto per l'esecutivo presieduto da UrsulaLeyen. Stavolta, infatti, l'Eurocamera punta a rigettare l'atto delegato sulla tassonomia verde predisposto ...La presidente della Commisione europeaLeyen promette: "Ricostruiremo l'Ucraina, è un obbligo morale". Il punto " "Lotto come Pietro il Grande": l'ultima sfida di Putin lo Zar L'analisi " ...La presidente della Commissione: "Investire milioni e milioni". Il capo dello Stato accelera: "Iniziativa veloce come per il Covid" ...Con 100 miliardi di euro da spendere e «una montagna di appalti» davanti, il problema della Germania ora è il carrozzone dell’ufficio acquisti della Bundeswehr ...