Pubblicità

LALAZIOMIA : Verona, parla l'agente di Casale: 'Piace a tanti club ma...' - sportli26181512 : Verona, parla l'agente di Casale: 'Piace a tanti club ma...': Mario Giuffredi, agente di Nicolò Casale, ha parlato… - conte_balabam : @PBerizzi Ebbasta, Santo Dio. Basta con sti fasci,basta! Quando disse che il karma a Verona aveva visto giusto con… - SvenThecantos : @PBerizzi A Verona, sicuramente, provano tanta simpatia e stima per te. - razorback7851 : @Davide_m9 Quando si parla dell'ex Verona io direi anche 5000 categorie. -

Calciomercato.com

Chi sostiene il contrario non sa di che. Io stesso provengo da una famiglia di cacciatori e ... Caccia e Spazio Rurale, commenta gli attacchi ricevuti dall'ex calciatore aLagalladi "singole mele marce" e promette di chiedere "ai partiti le dimissioni di quanti, ... ancora a Palermo il candidato di Fdi Giuseppe Milazzo, rinviato per concussione; aLuca ... Verona, parla l'agente di Casale: 'Piace a tanti club ma...' Il calciomercato in Serie A sta per decollare, ma tra tanti grandi nomi il profilo da tenere più d'occhio è del Verona: Lazio e Atalanta se lo contendono.Il mercato del Monza s’infiamma sempre di più, con molti nomi e trattative che stanno stupendo tutti i tifosi. Adriano Galliani ha parlato delle prossime strategie a Sportitalia: "Le trattative di Ran ...