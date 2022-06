Una Vita, anticipazioni 11 giugno 2022: la confessione di Hortensia (Di venerdì 10 giugno 2022) Hortensia si vedrà costretta a fare un'importante rivelazione a sua sorella Rosina. La donna, infatti, secondo le anticipazioni Una Vita della puntata in onda l'11 giugno 2022 alle 14:25 su Canale 5, le confesserà di essere sul lastrico. A quel punto, la Rubio si aprirà con la consanguinea e le rivelerà che è nella stessa situazione. Nel frattempo, Genoveva inizierà ad avere sempre più sospetti su David e Valeria. anticipazioni Una Vita puntata 11 giugno 2022 su Canale 5 Alodia inizierà a prendere lezioni di pianoforte con Valeria, ma si capirà subito che non ha talento musicale. Nel frattempo, Inma e Guillermo saranno sul punto di aprire nuovamente il ristorante dopo averlo trasformato in un locale lussuoso. Intanto, Rosina e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 giugno 2022)si vedrà costretta a fare un'importante rivelazione a sua sorella Rosina. La donna, infatti, secondo leUnadella puntata in onda l'11alle 14:25 su Canale 5, le confesserà di essere sul lastrico. A quel punto, la Rubio si aprirà con la consanguinea e le rivelerà che è nella stessa situazione. Nel frattempo, Genoveva inizierà ad avere sempre più sospetti su David e Valeria.Unapuntata 11su Canale 5 Alodia inizierà a prendere lezioni di pianoforte con Valeria, ma si capirà subito che non ha talento musicale. Nel frattempo, Inma e Guillermo saranno sul punto di aprire nuovamente il ristorante dopo averlo trasformato in un locale lussuoso. Intanto, Rosina e ...

Pubblicità

Pontifex_it : Coloro che attraversano il periodo dell’anzianità possono scoprire, alla luce del Vangelo, una nuova missione: esse… - borghi_claudio : @S1973As Sembra che sperate che ritorni per il giusto di venire a romperci le palle. Fatevi una vita. - GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - consoli81 : RT @robersperanza: Il 10 Giugno del 1924 veniva ucciso Giacomo Matteotti da una squadraccia fascista. Non dimentichiamo mai chi ha pagato c… - gleescovers : prima mia madre ha detto una cosa molto bella e lei non dice spesso cose di questo genere e niente fa: io sono fier… -