Ucraina, i numeri della migrazione: secondo la Ue, in Europa già 6,5 milioni di persone (Di venerdì 10 giugno 2022) "Ci sono 6,5 milioni di rifugiati arrivati in Ue dall'Ucraina di cui 2,5 milioni hanno fatto ritorno. Ci sono circa 4 milioni di rifugiati ucraini, non abbiamo visto mai così tanti rifugiati dalla ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022) "Ci sono 6,5di rifugiati arrivati in Ue dall'di cui 2,5hanno fatto ritorno. Ci sono circa 4di rifugiati ucraini, non abbiamo visto mai così tanti rifugiati dalla ...

Pubblicità

PanicucciSimone : @followbenetazzo Il dibattito sul dare o non dare le armi all'ucraina è veramente sterile,non raggiungiamo neanche… - Carmeli33392291 : Armi all’Ucraina e italiani, Ghisleri numeri shock. Di’ la tua sul nostro sondaggio - da_gianfranco : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina #Mariupol :La maggior parte delle tombe recenti in uno dei cimiteri di #Mariupol non sono contrassegnat… - panorama_it : L’Italia non rivela i dettagli delle sue forniture belliche in Ucraina. Peccato che fiocchino indiscrezioni su nume… - EnnioRemondino : Economia cinese in crisi relativa rispetto ai numeri occidentali, pandemia per tutti, ma scelta “zero-covid”di Pech… -