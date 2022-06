Tv e radio mobilitate per l’election day

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia torna a votare. Il 12 giugno le urne saranno aperte per i referendum sulla Giustizia e per le elezioni amministrative che si svolgono in oltre novecentosettanta Comuni, tra i quali anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro. Reti televisive efonicheper coprire i risultati. La Rai seguirà la due giorni elettorale con speciali e spazi informativi a cura di programmi e testate giornalistiche tv e. Domenica 12 giugno, a partire dalle 23.00, appena chiuse le urne, Viale Mazzini diffonderà gli Exit Poll relativi ai cinque quesiti referendari e ai candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dalle 23.30 saranno a disposizione le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti ...

