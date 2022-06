Tumore al seno, terapie ormonali efficaci grazie a frammenti di RNA: la scoperta in uno studio (Di venerdì 10 giugno 2022) Un algoritmo potrà stabilire la risposta delle pazienti con Tumore al seno alle terapie ormonali, aprendo così la strada alle migliori possibilità di cure, più personalizzate. E’ infatti in un frammento di RNA che... Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Un algoritmo potrà stabilire la risposta delle pazienti conalalle, aprendo così la strada alle migliori possibilità di cure, più personalizzate. E’ infatti in un frammento di RNA che...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un esame del sangue, la biopsia liquida, potrebbe rivelare in soli 15 giorni - e senza la necessità di attendere la… - MedicalFactsIT : In questi giorni si è tenuto il congresso dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante appu… - MedicalFactsIT : Un risultato eclatante e una svolta epocale nel trattamento di questo particolare tipo di tumore al seno, per il qu… - Stephanie3Perna : RT @Fondaz_Veronesi: Tumore al seno: l'era degli anticorpi coniugati - Fondaz_Veronesi : RT @Fondaz_Veronesi: Tumore al seno: l'era degli anticorpi coniugati -