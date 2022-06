Tra gli odiatori del Salario minimo c’è anche Brunetta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Ci ricordava Charles Baudelaire che ‘il mondo cammina solo attraverso il malinteso. È attraverso il malinteso universale che tutti si accordano. Poiché se, per disgrazia, ci si comprendesse, non ci si potrebbe mai accordare’. Sul ‘per legge‘ abbiamo assistito per giorni a un grande malinteso, che, però, proprio come sosteneva il poeta francese, lascia già intravedere la strada per trovare l’armonia”. È quanto ha scritto il ministro della Funzione pubblica, Renatoin una lettera al direttore del Corriere della Sera.: “È n grande malinteso, le soluzioni sono altre” “Nel dibattito pubblico, sono state mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte – ha aggiuntoriferendosi al...