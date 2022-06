“Tempesta di pace”, l’evento con Malika Ayane per le scuole campane (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 7 minutiScafati (Sa) – L’Istituto Comprensivo Statale “Samuele Falco” di Scafati (Salerno), in considerazione dell’importanza che la musica riveste nel veicolare temi e valori di cittadinanza attiva, promuove l’evento “Tempesta di pace”, che metterà a confronto diverse centinaia di studenti di Scafati e dell’intera area vesuviana con la cantautrice Malika Ayane, da sempre attenta ai temi dell’inclusione, della legalità e della pace, che sono al centro del progetto. Nel suggestivo scenario del sito storico del Real Polverificio Borbonico, l’I.C. “Samuele Falco”, scuola organizzatrice, coordinerà i momenti di condivisione e di riflessione tra studenti, docenti e delegazioni di scuole secondarie di I e II grado dell’hinterland campano. L’appuntamento è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 7 minutiScafati (Sa) – L’Istituto Comprensivo Statale “Samuele Falco” di Scafati (Salerno), in considerazione dell’importanza che la musica riveste nel veicolare temi e valori di cittadinanza attiva, promuovedi”, che metterà a confronto diverse centinaia di studenti di Scafati e dell’intera area vesuviana con la cantautrice, da sempre attenta ai temi dell’inclusione, della legalità e della, che sono al centro del progetto. Nel suggestivo scenario del sito storico del Real Polverificio Borbonico, l’I.C. “Samuele Falco”, scuola organizzatrice, coordinerà i momenti di condivisione e di riflessione tra studenti, docenti e delegazioni disecondarie di I e II grado dell’hinterland campano. L’appuntamento è ...

