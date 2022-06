Tassi più alti e stop agli acquisti | ora per l’Italia cambia tutto

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 giugno 2022) Fine deglinetti di asset per stimolare l’economia dal prossimo 1 luglio. E dal 21 luglio rialzo di 25 punti base deidi interesse per la prima volta dal 2011, seguito da un ulteriore rialzo nella riunione dell’8 settembre, che potrebbe essere addirittura di mezzo punto percentuale, se l’inflazione non si raffredderà. Dopo si procederà con un acquisto «graduale, ma sostenuto». La Banca centrale europea all’unanimità ha deciso l’inversione di rotta, dopo il massiccio piano di stimoli, lanciato per contrastare gli effetti della pandemia, avviando la normalizzazione monetaria per frenare la corsa dei prezzi. L’inflazione a maggio è arrivata fino all’8,1% in media nella zona euro, tra il forte rincaro dell’energia per la guerra della Russia all’Ucraina, ma anche per il perdurare degli choc dal lato dell’offerta, acuiti dalle strozzature ...