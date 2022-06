(Di venerdì 10 giugno 2022) Da tre giorni l'noleggiato dall'azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca - dove è in corso la fiera "It's Tissue" - e Treviso. Portava gl acquirenti stranieri in Veneto a ...

Pubblicità

Affaritaliani : Si cerca l'elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano - infoitinterno : Si cerca l'elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano - L'Unione - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Si cerca ancora l’elicottero diretto a Treviso scomparso: a b -

Da tre giorni l'noleggiato dall'azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca - dove è in corso la fiera "It's Tissue" - e Treviso. Portava gl acquirenti stranieri in Veneto a ...... nella regione di Nikolaev, 1Mi - 8 vicino a Belaya Krinitsya, 11 droni, 3 missili ...a tutti i costi la guerra in Ucraina è stata la mossa sbagliata nel momento sbagliato e che siun ...Sono riprese questa mattina, venerdì 10 giugno , alle prime luci dell'alba, le ricerche dell'elicottero scomparso ieri tra ...Roma, 10 giu. (askanews) - Ancora nessuna traccia dell'elicottero con a bordo sette persone (il pilota, italiano di 33 anni, quattro imprenditori turchi e due libanesi) di cui si sono perse le tracce ...