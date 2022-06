Salto in alto, Lasitskene contro Bach: “Atleti russi esclusi? Creata una nuova guerra” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Atleti russi e bielorussi sospesi? Bach dice di aver preso questa decisione per la nostra sicurezza, ma è sbagliata. I tennisti russi che giocano in tutto il mondo lo dimostrano. I tifosi amano gli Atleti per lo spettacolo che offrono, non per la loro nazionalità. Nel Salto in alto, le mie principali rivali sono le ucraine. Non so come guardarle negli occhi o cosa dire. Loro e le loro famiglie sperimentano ciò che nessun essere umano dovrebbe vivere. La sua decisione non ha fermato la guerra, ma ne ha Creata una nuova, intorno e nello sport, impossibile da contenere“. Queste sono le significative considerazioni di Mariya Lasitskene, campionessa olimpica nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “e bielosospesi?dice di aver preso questa decisione per la nostra sicurezza, ma è sbagliata. I tennistiche giocano in tutto il mondo lo dimostrano. I tifosi amano gliper lo spettacolo che offrono, non per la loro nazionalità. Nelin, le mie principali rivali sono le ucraine. Non so come guardarle negli occhi o cosa dire. Loro e le loro famiglie sperimentano ciò che nessun essere umano dovrebbe vivere. La sua decisione non ha fermato la, ma ne hauna, intorno e nello sport, impossibile da contenere“. Queste sono le significative considerazioni di Mariya, campionessa olimpica nel ...

