Ritorno di fiamma, colpaccio Roma: Mourinho può esultare (Di venerdì 10 giugno 2022) La Roma torna nuovamente a farsi avanti per i big: Ritorno di fiamma e Mourinho accontentato, c’è il Ritorno di fiamma La Roma di Josè Mourinho ha chiuso al meglio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Latorna nuovamente a farsi avanti per i big:diaccontentato, c’è ildiLadi Josèha chiuso al meglio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Quellochetutti1 : #Idaplatano e #Ricccardoguarnieri hanno preso in giro tutti a #UominieDonne col presunto ritorno di fiamma? Ecco c… - infoitsport : Un altro big del Real va via: ritorno di fiamma con la Juve - - rafbarberio : Il termometro dei media prevede un calo di attenzione sull’#Ucraina e una ripresa di interesse sul ritorno di fiamma del #Covid - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, sirene inglesi per Colley: ritorno di fiamma del Watford - patrizia_lelli : RT @Kikka96_: @Hankeritaly97 Io non ho letto ancora nessun magazine che parla di un ritorno di fiamma e comunque non vedo l'ora che esca tu… -