Psg, entourage Zidane: “Nessun contatto tra club e allenatore” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Tutte queste voci sono infondate. Sono l’unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedine Zidane e nè lui nè io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg”. Alain Migliaccio, storico consulente del tecnico francese, smentisce in maniera abbastanza netta a L’Equipe le voci che vorrebbero l’ex allenatore del Real Madrid in pole per sostituire Pochettino alla guida del Paris Saint Germain. “Non sono nemmeno sicuro che l’Emiro del Qatar sia davvero interessato all’arrivo di Zinedine Zidane”, ha concluso Migliaccio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “Tutte queste voci sono infondate. Sono l’unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedinee nè lui nè io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg”. Alain Migliaccio, storico consulente del tecnico francese, smentisce in maniera abbastanza netta a L’Equipe le voci che vorrebbero l’exdel Real Madrid in pole per sostituire Pochettino alla guida del Paris Saint Germain. “Non sono nemmeno sicuro che l’Emiro del Qatar sia davvero interessato all’arrivo di Zinedine”, ha concluso Migliaccio. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #PSG, entourage #Zidane: 'Nessun contatto tra club e allenatore' - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ???? Il Psg piomba su Skriniar: offerta inferiore ai 60mln richiesti, ma l'Inter non vuole privarsi del difensore e lui si t… - _sashabraus__ : RT @AmalaTV_: Repubblica - Il #PSG piomba su #Skriniar: offerta inferiore ai 60mln richiesti, ma l'#Inter non vuole privarsi del difensore… - MentalitNeroaz1 : @repubblica - Il PSG piomba su Skriniar: offerta inferiore ai 60 mln richiesti, ma l'Inter non vuole privarsi del d… - Gabriele119900 : RT @InterHubOff: ???? Il Psg piomba su Skriniar: offerta inferiore ai 60mln richiesti, ma l'Inter non vuole privarsi del difensore e lui si t… -