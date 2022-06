Polemica DAZN, presidente Codacons: “Tifosi come carne da macello. Ecco cosa succederà” (Di venerdì 10 giugno 2022) Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” della Polemica esposta dalla nota associazione contro DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “L’esposto contro DAZN? Il problema è la Lega Calcio. Non si dà per contratto i diritti televisivi senza fissare delle regole. Avrebbero dovuto e dovrebbero dare dei paletti sulle tariffe. Siamo molto arrabbiati, abbiamo mosso i nostri passi. Speriamo che DAZN torni sui propri passi, perché è una decisione assurda. È una struttura tecnologica che non può vantare alcun aumento di costo della produzione”. “Decisioni drastiche dalla Lega Calcio? Non credo proprio, stiamo a vedere cosa succederà. Già una lettera di moral suasion ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Carlo Rienzi,del, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” dellaesposta dalla nota associazione contro. Di seguito quanto evidenziato: “L’esposto contro? Il problema è la Lega Calcio. Non si dà per contratto i diritti televisivi senza fissare delle regole. Avrebbero dovuto e dovrebbero dare dei paletti sulle tariffe. Siamo molto arrabbiati, abbiamo mosso i nostri passi. Speriamo chetorni sui propri passi, perché è una decisione assurda. È una struttura tecnologica che non può vantare alcun aumento di costo della produzione”. “Decisioni drastiche dalla Lega Calcio? Non credo proprio, stiamo a vedere. Già una lettera di moral suasion ...

