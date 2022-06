Peste suina, abbattuti tutti capi allevamento dove rilevata positività (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – “Sono stati abbattuti dal servizio veterinario della Asl tutti i capi relativi al piccolo allevamento familiare all’interno della zona perimetrata. Erano stati rilevati due casi di positività nella giornata di ieri. Continua l’attività di monitoraggio da parte delle Asl”. Lo fa sapere Salute Lazio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – “Sono statidal servizio veterinario della Aslrelativi al piccolofamiliare all’interno della zona perimetrata. Erano stati rilevati due casi dinella giornata di ieri. Continua l’attività di monitoraggio da parte delle Asl”. Lo fa sapere Salute Lazio. (Agenzia Dire)

Pubblicità

fattoquotidiano : Peste suina, positivi due maiali di allevamento in Lazio. Il commissario: “Ora abbattimenti rapidi e la zona rossa… - nortropp : Nella Regione Lazio di Zingaretti, a causa della peste suina si istituiscono zone rosse ma non si procede ad abbatt… - Damianodanny1 : ROMA FA CONTI CONTAGIO PESTE SUINA SI ALLARGA ARRIVA IN ALLEVAMENTO DI MAIALI 2 CASI PORCILAIA DI VIA TRIONFA… - CatelliRossella : ??????Peste suina, nel Lazio infetti due maiali d'allevamento - Lazio - - ElioLannutti : Roma e il contagio da peste suina che si allarga e arriva in un allevamento di maiali. 2 casi -