Perugia: Darderi in semifinale, Zeppieri esce di scena (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 21enne nativo di Villa Gesell si aggiudica l'atteso derby tricolore con il siciliano Potenza e resta l'unico italiano in corsa agli “Internazionali di tennis – Città di Perugia” Leggi su federtennis (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 21enne nativo di Villa Gesell si aggiudica l'atteso derby tricolore con il siciliano Potenza e resta l'unico italiano in corsa agli “Internazionali di tennis – Città di

Pubblicità

lorenzofares : @Lucianodarderi_ ???? e Riccardo #Bonadio ???? sono in semifinale in 2 tornei #ATPChallenger diversi Il primo a Perugi… - matmosciatti11 : Caballo in semifinale ?? #Darderi #Perugia #ATPChallenger #tennis - live_tennis : Perugia Challenger - Quarter-final: Luciano Darderi beat Luca Potenza 6-0, 6-1 - TENIPOcom : ATP CH125 Perugia - Clay (Quarterfinal) Luciano Darderi (ITA) def. Luca Potenza (ITA) 6-0 6-1 - infoitsport : Da Perugia: Ruggito Darderi. Nardi saluta Perugia (con il programma di domani) -