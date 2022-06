«Non esiste un Grande Fratello», Gabrielli “sconfessa” la lista dei putiniani del Corriere della Sera (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Si aggiunge un altro tassello alle polemiche provocate dall’articolo del Corriere della Sera in cui le giornaliste Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini riprendevano un’indagine conoscitiva del Copasir e stilavano un elenco di personalità colpevoli di fare propaganda filorussa. Ecco, con quella lista il Copasir non c’entrava nulla. Almeno è quanto sostiene Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato con delega alla Sicurezza. Cosa ha detto Gabrielli La lista dei cosiddetti putiniani d’Italia aveva provocato diverse reazioni. Se infatti c’è chi ha visto in ciò il tentativo di mettere a tacere una parte consistente del dibattito pubblico, bollandolo come mera disinformazione, dall’altra c’è chi ha giustificato una tale presa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Si aggiunge un altro tassello alle polemiche provocate dall’articolo delin cui le giornaliste Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini riprendevano un’indagine conoscitiva del Copasir e stilavano un elenco di personalità colpevoli di fare propaganda filorussa. Ecco, con quellail Copasir non c’entrava nulla. Almeno è quanto sostiene Franco, sottosegretario di Stato con delega alla Sicurezza. Cosa ha dettoLadei cosiddettid’Italia aveva provocato diverse reazioni. Se infatti c’è chi ha visto in ciò il tentativo di mettere a tacere una parte consistente del dibattito pubblico, bollandolo come mera disinformazione, dall’altra c’è chi ha giustificato una tale presa di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - capuanogio : Nel #Milan è l'ora di #DeKetelaere mentre si complica per #Botman: i rossoneri non vogliono partecipare ad aste e p… - ignaziocorrao : Al primo esame concreto, con un pacchetto legislativo di fondamentale importanza per il #GreenDeal da votare, sono… - GL0VSUP : RT @jenlisaswasabi: comunque fight me ma le canzoni e i music video celebrativi che contengono riferimenti a progetti precedenti che hanno… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gravissi… -