Medici e infermieri, un “patto di diamante” per difendere il Ssn (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un “patto di diamante” tra la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) e la Federazione degli Ordini delle Professioni infermieristiche (Fnopi), che, insieme, rappresentano quasi un milione di professionisti. E’ quello siglato oggi a Roma, nella prima riunione ufficiale dei due Comitati Centrali. Per la prima volta è stato avviato dalle due federazioni un percorso che non consenta più a nessuno di dividere e strumentalizzare Medici e infermieri, che da sempre lavorano insieme e sui quali la pandemia ha semplicemente acceso i riflettori. Medici e infermieri si pongono quindi quali interlocutori privilegiati della politica, per garantire ai cittadini tutte le competenze peculiari e sinergiche delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un “di” tra la Federazione degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) e la Federazione degli Ordini delle Professionistiche (Fnopi), che, insieme, rappresentano quasi un milione di professionisti. E’ quello siglato oggi a Roma, nella prima riunione ufficiale dei due Comitati Centrali. Per la prima volta è stato avviato dalle due federazioni un percorso che non consenta più a nessuno di dividere e strumentalizzare, che da sempre lavorano insieme e sui quali la pandemia ha semplicemente acceso i riflettori.si pongono quindi quali interlocutori privilegiati della politica, per garantire ai cittadini tutte le competenze peculiari e sinergiche delle ...

