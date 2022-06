Maifredi: “Di Maria è un giocatore di un’altra categoria, Pogba non mi convince. L’Inter potrebbe non avere rivali” (Di venerdì 10 giugno 2022) Maifredi – Gigi Maifredi, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della Juventus e delL’Inter a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole su Pogba, Di Maria e Lukaku. “Se prendono soprattutto Di Maria è un giocatore di un’ altra categoria, lo ha dimostrato, tocca il pallone alla grande e si muove bene. Può dare molto ad una squadra che ha bisogno di queste cose. La Juve non aveva ordine o giocatori che potevano darglielo. Pogba? I ritorni non sempre ricalcano quel che uno ha in testa. Avrei dovuto seguirlo di più però vedendo che non era titolare al Manchester United ti lascia qualche dubbio. Gli juventini lo ricordano in un centrocampo mondiale con Pirlo, Marchisio lui e Vidal. Non troverà un ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022)– Gigi, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della Juventus e dela Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole su, Die Lukaku. “Se prendono soprattutto Diè undi un’ altra, lo ha dimostrato, tocca il pallone alla grande e si muove bene. Può dare molto ad una squadra che ha bisogno di queste cose. La Juve non aveva ordine o giocatori che potevano darglielo.? I ritorni non sempre ricalcano quel che uno ha in testa. Avrei dovuto seguirlo di più però vedendo che non era titolare al Manchester United ti lascia qualche dubbio. Gli juventini lo ricordano in un centrocampo mondiale con Pirlo, Marchisio lui e Vidal. Non troverà un ...

