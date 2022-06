Lory Del Santo nella bufera | sui social fa una gaffe incredibile …

(Di venerdì 10 giugno 2022)Deleliminata dal Reality L’Isola dei Famosi 2022 pare che sia finita al centro di unasuinetwork. Il suo ritorno suinetwork infatti non è stato proprio così come tutti ce lo aspettavamo, visto che la showgirl pare sia letteralmente finita al centro di unamediatica. Sembrerebbe infatti che alcuni post pubblicati sul suo account ufficiale Instagram non siano apparsi del tutto inosservati. Si tratterebbe di una serie di commenti o meglio elogi nei riguardi della stessache però pare portino proprio la sua firma. Insomma, sembrerebbe che l’artista e showgirl abbia in qualche modo pubblicato dei commenti come se fossero stati scritti da terze persone, ma che sostanzialmente portavano la sua firma. A tal riguardo, è dovuto ...

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - Max59812707 : RT @grizzoschettino: Lory Del Santo è semplicemente una donna riflessiva. - Federic37038675 : RT @Gianni_gian13: Lo spirito di Lory del Santo ha contagiato l'ISOLA DEI FAMOSI ???????????? #SoleArmy #StateOfSoleil #TeamSoleil #Isola #GFVip… - infoitcultura : Lory Del Santo si fa i complimenti da sola sui social, i commenti contro l’Isola - PAnna97863712 : @IsolaDeiFamosi Perché eravamo stufi di vedere e sentire Lory Del Santo due volte alla settimana -

Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi 2022 . Il concorrente fidanzato diSanto, eliminata al televoto durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 6 giugno 2022, non potrà continuare la sua avventura sull'isolareality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. ...La produzione dell' Isola dei Famosi 2022 (anzi, per essere più precisi, il social media manager della trasmissione) ha deciso qualche ora fa di prendersi (bonariamente) gioco diSanto , una delle concorrenti di questa edizionereality di Canale 5 che lo scorso 7 giugno è stata costretta ad abbandonare il programma. In base alla versione ufficialesuo staff, ...All'Isola dei famosi Lory Del Santo sembra sia stata eliminata nel corso della 22esima puntata. Una volta tornata sui social sul suo profilo Instagram sarebbero apparsi una serie di messaggi piuttosto ...Dopo due giorni trascorsi in infermeria, il fidanzato di Lory Del Santo si è ritirato dal reality per alcuni problemi di salute ...