La Repubblica | Sampdoria | James Pallotta sulla società blucerchiata

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022), ex Presidente della Roma si starebbe interessando alla. A riportarlo, La, secondo cui l’ex patron giallorosso sarebbe dietro ad una delle due cordate americane che hanno iniziato la due diligence per acquistare la. Gli indizi inoltre porterebbe a lui anche data la volontà, già manifestata in precedenza, di, di rientrare nel calcio italiano. Il quotidiano italiano dichiara: “Emerge la figura dicome possibile ipotesi per la futura proprietà della. Non c’è nessuna traccia certa in nostro possesso, solo indiscrezioni, ma non sarebbe una sorpresa vederlo comparire a capo della cordata che, secondo gli auspici del CdA, dovrebbe ...