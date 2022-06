La Coppa Sicilia Csen di Kung Fu parla ragusano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ragusa – Oltre cento partecipanti, domenica scorsa, al Palaspedini di Catania in occasione dell’appuntamento didiFu promossa dal maestro Shi YanTi che opera a Ragusa e che porta avanti la propria attività sotto l’egida del.Gli atleti presenti hanno avuto modo di mettere in evidenza i propri passi avanti nel contesto di stili differenti come shaolin, taiji quan, taolu tradizionale, free combat e altro ancora. Erano presenti, tra gli altri, il presidente regionale, Mario Macchia, il presidente provinciale del comitatodi Ragusa e dirigente nazionale Sergio Cassisi, il presidente dell’associazione che riunisce i cinesi presenti in. “Ritengo di avere assistito a un bellissimo momento di sport nel ...

