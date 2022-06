Kia lancia il progetto “Sounds Wonderful” insieme a Mahmood

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – E’ di scena la nuova Niro di Kia, carica di energia e tanta musica, una ventata di freschezza nel panorama della mobilità elettrificata. Kia Italia ha pensato ad unspeciale per sostenere il pre-lancio di Nuova Kia Niro: “”, che permetterà a tre giovani promesse della musica di realizzare il sogno di ogni artista emergente: esibirsi su un vero palcoscenico al fianco di un artista affermato, il cantautore. Artista eclettico e capace di esprimere il suo essere unico proprio come Niro, sarà affiancaro nelle attività di coaching da due professionisti del settore musicale: Riccardo Schiara, in arte Arashi (vocal coach), e Michele Zocca, in arte Michelangelo (producer).a loro, guiderà gli artisti in un percorso di ...