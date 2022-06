Justin Bieber si deve fermare, annullati i concerti a causa della malattia, ecco di cosa si tratta e quali sono i segnali (Di venerdì 10 giugno 2022) Il cantante Justin Bieber si deve fermare di nuovo, come ha spiegato ai fans in una storia sulla sua pagina Instagram. “Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici”. Vediamo di quale malattia si L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 10 giugno 2022) Il cantantesidi nuovo, come ha spiegato ai fans in una storia sulla sua pagina Instagram. “Ho fatto di tutto per stare meglio ma la miasta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici”. Vediamo di qualesi L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

VivaLaValex : RT @leonardorimini: Ho sentito dire da un ragazzino che 'Kurt Cobain è il Justin Bieber degli anni 90'. Ora non so cosa farne del corpo. - jhenirezende_ : @ddlovato Vendo meus ingresso do rock in Rio Dia 2: Iron Maiden Dia 3: Post Malone , Marshmello e jason Derulo D… - jhenirezende_ : @emilipimentel_ @rockinrio Vendo meus ingresso do rock in Rio Dia 2: Iron Maiden Dia 3: Post Malone , Marshmello… - jhenirezende_ : @maju_lopezz Vendo meus ingresso do rock in Rio Dia 2: Iron Maiden Dia 3: Post Malone , Marshmello e jason Derulo… - jhenirezende_ : @eupatrocinio Vendo meus ingresso do rock in Rio Dia 2: Iron Maiden Dia 3: Post Malone , Marshmello e jason Derul… -