Jon Moxley vola a Forbidden Door | il commento ad All About Elite

AEW: Tony Khan spiega perché Jon Moxley è al primo post del ranking

... nel corso della puntata, infatti, si terrà una battle royal e il vincitore affronterà il number one contendernel main event della sera stessa. Nel frattempo Tanahashi e Goito si ...Anarchy in the Arena: The Jericho Appreciation Society batte Eddie Kingston, Santana, Ortiz, Bryan Danielson &Il match più caotico e brutale della serata. Filo spinato, sedie, tavoli, ... Jon Moxley ha rinnovato già il suo contratto con la AEW L'ipotesi Puntata ricca di emozioni in quel di Dynamite questa notte: abbiamo assistito all'arrivo di Will Ospreay ma soprattutto, è stato determinato il primo wrestler che a Forbidden Door si contenderà l'inte ...Jon Moxley e Kyle O'Reilly si sono affrontati nell'ultimo episodio di AEW Dynamite con in palio la chance di andare a Forbidden Door ...