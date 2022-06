Inter, Marotta: «Dybala? Vogliamo la squadra al completo a giugno» (Di venerdì 10 giugno 2022) Giuseppe Marotta, direttore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dell’affare Dybala e del mercato nerazzurro Giuseppe Marotta, direttore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dell’affare Dybala e del mercato nerazzurro. Le sue dichiarazioni: «Dybala? Stiamo lavorando affinché la squadra sia al completo già a giugno, ovviamente con la sostenibilità economica che dobbiamo rispettare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Giuseppe, direttore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky dell’affaree del mercato nerazzurro Giuseppe, direttore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky dell’affaree del mercato nerazzurro. Le sue dichiarazioni: «? Stiamo lavorando affinché lasia algià a, ovviamente con la sostenibilità economica che dobbiamo rispettare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - capuanogio : ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a sal… - marcoconterio : ?? Marotta: 'Stiamo lavorando per allestire un'#Inter competitiva. Vogliamo chiudere tutto entro giugno per dare a I… - Gazzetta_it : Marotta: 'Dybala? Vogliamo dare a Inzaghi la rosa completa entro il 30 giugno' #inter - thetruesardokan : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia ht… -