In Italia abbiamo un problema con la propaganda russa (Di venerdì 10 giugno 2022) Da un lato c'è l'ingerenza di Mosca nel dibattito pubblico. Dall'altro una caccia alla strega che bolla come filo-Putin qualsiasi voce che non sia conforme alla narrazione mainstream Leggi su wired (Di venerdì 10 giugno 2022) Da un lato c'è l'ingerenza di Mosca nel dibattito pubblico. Dall'altro una caccia alla strega che bolla come filo-Putin qualsiasi voce che non sia conforme alla narrazione mainstream

Advertising

Mov5Stelle : In Italia abbiamo 5 milioni di lavoratori poveri e il 7,5% di famiglie lavorano sotto la soglia di povertà. L’Eur… - ciropellegrino : Occorre assicurarsi che i figli di #Said possano vivere dignitosamente. Il sogno di quest'uomo era portare qui in I… - MirtaGranda : Ho avuto un incontro proficuo con @lauraboldrini. Abbiamo dialogato su temi di interesse, tra cui la promozione e l… - ItaliaStartUp_ : In Italia abbiamo un problema con la propaganda russa - LuiRispoli : La bozza sulla #autonomiadifferenziata di @msgelmini è irricevibile. Con questa proposta abbiamo di gran lunga supe… -