Il referendum sembra un convegno promosso dai parcheggiatori abusivi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ora litigano addirittura i proponenti: pochi giorni prima delsulla giustizia è Emma Bonino a tirare una stoccata a Matteo Salvini dicendo a La stampa il suo coinvolgimento “è arrivato in corsa su un’iniziativa del Partito radicale ma, raccolte le firme,ora non gli interessi più la buona giustizia”. “Mi pare – dice Bonino – sia più interessato a mettere in discussione le scelte di Draghi e a correre in soccorso dell’amico Putin (diciamo che il garantismo e la simpatia per quei regimi dove la libertà è annichilita sono un po’ in contraddizione) e inon sono la priorità”. È l’ultima puntata di unche avrebbe voluto essere una battaglia epocale e invece si dimostra ogni giorno di più un colpo di tosse di quattro sprovveduti in cerca di populismo garantista. In fondo è il solito ...